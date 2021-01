Sprachmeldung - Wolfsburg setzt Newsletter fort

Wolfsburg. Der Newsletter richtet sich nicht nur an pädagogische Fachkräfte, sondern in der Folge auch an die Eltern, die über ihre Kita informiert werden.

Auch 2021 wird es vom Team der Sprachbildungskoordination im Bildungshaus der Stadt Wolfsburg wieder digitale Post für alle Wolfsburger Kitas geben: Der nächste Newsletter #sprachmeldung erscheint in der letzten Januarwoche. Im Fokus steht dieses Mal die Sprachbildung mithilfe von sogenannten Geschichtensäckchen, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Der Newsletter richtet sich nicht ausschließlich an pädagogische Fachkräfte, sondern in der Folge auch an die Eltern, die über ihre Kita informiert werden.

Sprachbildung ist in Wolfsburg wichtig

„Die Newsletter mit ihrem diversen Fachinput rund um alltagsintegrierte Sprachbildung zeigen, wie komplex dieses Thema ist und wie stark Sprachbildung mit weiteren Entwicklungsbereichen verknüpft ist“, erläutert Dr. Birgit Rabofski, Leitung des Bildungshauses Wolfsburg. Das Team der Sprachbildungkoordination hatte bereits in 2020 zehn Newsletter versandt, Themen waren unter anderem „Eingewöhnung“, „Wahrnehmung und Sprache“, „Lieder, Reime Fingerspiele“ oder „Medienbildung und Sprache“, schreibt die Sadt.

Newsletter kam gut an

„Die Resonanz aus den Kitas war so positiv, dass wir auch 2021 an diesem Format festhalten werden“, sagt Dr. Maren Risch, Sprachbildungskoordinatorin im Bildungshaus Wolfsburg. Insbesondere Themenwünsche aus den Einrichtungen seien für die Koordinatorinnen hilfreich, daher wurde der letzten Ausgabe der #sprachmeldung ein Wunschzettel für Themen in 2021 angehängt.

Geschichten vom Meer und mehr: Wie alltagsintegrierte Sprachbildung mit Geschichtensäckchen funktioniert, erklärt die Sprachbildungskoordination im Bildungshaus der Stadt Wolfsburg in ihrem nächsten Newsletter #sprachmeldung. Foto: Stadt Wolfsburg

Alle Newsletter sowie weiteren Fachinput und hilfreiche Informationen rund um Sprachentwicklung und alltagsintegrierte Sprachbildung erhalten Wolfsburger Kita-Fachkräfte im Online-Kursraum der vhs.cloud. Anmeldungen zum Online-Kursraum sind mit der Kursnummer 202500500 unter info@vhs-wolfsburg.de möglich.

