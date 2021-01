Forum Architektur feiert 20-jähriges Jubiläum mit Kalender

Das Kulturhaus von Alvar Aalto oder Zaha Hadids phaeno, die Arbeiterwohnungen in den Höfen oder das neue Stadtquartier Hellwinkel Terrassen – Wolfsburg ist als Architekturstadt weithin bekannt. Nicht zuletzt, weil hier vor 20 Jahren mit dem Forum Architektur die bundesweit erste kommunale Institution zur Vermittlung von Baukultur entstanden ist. Zu seinem 20-jährigen Bestehen hat das Forum Architektur einen limitierten Kalender herausgebracht. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Kalender soll 20-jähriges Jubiläum markieren

Bebildert mit ausgesuchten Eindrücken aus Wolfsburgs Architekturlandschaft stellt er Monat für Monat die vielfältigen Arbeitsschwerpunkte des Forum Architektur vor und gibt gleichzeitig einen Ausblick auf die geplanten Projekte. Unter anderem werden Aaltos Heilig-Geist-Kirche und ihre Zukunft, Detmerode als gebauter Stadtentwurf des 20. Jahrhunderts und Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum am Beispiel Dunantplatz Themen des öffentlichen Dialogs 2021 sein.

Forum Architektur wurde 2001 gegründet

Gegründet wurde das Forum Architektur am 1. Juli 2001, seinerzeit noch angesiedelt im Kulturdezernat. Vorausgegangen waren 1997 und 1998 die Ausstellungen „Aufbau West – Aufbau Ost. Die Planstädte Wolfsburg und Eisenhüttenstadt in der Nachkriegszeit“ im Deutschen Historischen Museum Berlin und „… erleben, wie eine Stadt entsteht. Städtebau, Architektur und Wohnen in Wolfsburg 1938-1998“ in der Bürgerhalle des Rathauses.

Sie hatten das Alleinstellungsmerkmal Wolfsburgs als neue Stadt des 20. Jahrhunderts und „Musterstadt“ der Nachkriegsmoderne bewusst gemacht. „Gerade in unserer jungen Stadt, mit ihrer besonderen städtebaulichen und architektonischen Geschichte als Stadt der Nachkriegsmoderne, war und ist diese Auseinandersetzung immer auch ein Beitrag zur städtischen Identität“, bekräftigt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

In zwei Jahrzehnten Baukulturarbeit hat das Forum Architektur durch zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen die Beschäftigung mit der Wolfsburger Architekturlandschaft stetig vorangetrieben. Große Projekte waren beispielsweise die Vermittlung der Theatersanierung 2014/15 oder das „Aalto Festivaali“ 2012 zum 50jährigen Bestehen der Bauten Alvar Aaltos in Wolfsburg oder die „Raben-WG“, bei der 2018 in Kooperation mit der Leibniz Universität Hannover für rund zwei Wochen ein Outdoor-Wohnzimmer für die Menschen am Rabenberg auf ihrem Marktplatz entstand.

Das Werk des Architekten Alvar Aalto und der besondere Status als einzige Stadt mit drei Aalto-Bauten außerhalb Finnlands waren stets wichtige Kristallisationspunkte der Arbeit. Bewusst gewählt wurde entsprechend der Standort im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Atelier, Werkstätten und Hörsäle sind bis heute inspirierende Anlaufpunkte und Veranstaltungsorte für Zielgruppen vom Schulkind bis zum Fachpublikum. Aber auch die anderen Architekturhöhepunkte, wie das Scharoun Theater oder das phaeno locken nach wie vor zahlreiche Besuchergruppen an, die durch das Forum Architektur betreut werden.

Unter Stadtbaurätin Monika Thomas erfolgte 2006 die Eingliederung des Forum Architektur in das Baudezernat und der Ausbau der Vermittlung des aktuellen Planungs- und Baugeschehens. Zum beliebten Dauerbrenner entwickelten sich die regelmäßigen „Bausommer“-Führungen, die einen Blick hinter die Bauzäune der Stadt ermöglichen.

Seit 2017 gibt es zudem die Reihe „Unterwegs mit…“, in der Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, zusammen mit fachlichen Gästen Stadtspaziergänge zu verschiedenen aktuellen Themen unternimmt und die Fragen der Teilnehmenden beantwortet. „Die Arbeit des Forum Architektur wirkt sowohl nach innen, als auch nach außen“, unterstreicht Hirschheide zum 20jährigen Jubiläum. „Sie ist wichtiger Teil unserer Kommunikation mit der Wolfsburger Bevölkerung und hat gleichzeitig unsere Stadt als Baukulturstandort bundesweit etabliert.“

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist seit der Gründung des Forum Architektur die Vernetzung mit den regionalen Hochschulen. Unter anderem betreut das Forum Architektur seit 2007 den studentischen Ideenwettbewerb „Wolfsburg Award for urban vision“. „Durch den Wettbewerb lernen angehende planende Personen Wolfsburg als gebaute Stadtidee des 20. Jahrhunderts kennen und teilen mit uns ihre Konzepte und Denkansätze für eine künftige Entwicklung“, erläutert Nicole Froberg, die das Forum Architektur seit seiner Gründung leitet.

Der Kalender kann unter der E-Mail forum.architektur@stadt.wolfsburg.de kostenfrei bestellt werden – solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und Veranstaltungsdetails unter www.wolfsburg.de/Architektur.

red