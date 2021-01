In der Nacht brannte es in der Altstadt von Fallersleben. Am Tag danach wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich.

Wolfsburg. Eine junge Familie hat bei dem Brand des Fachwerkhauses in Fallersleben alles verloren. Sofort ist eine Spendenaktion angelaufen.

„Der Vater rettete sich in Unterhosen auf die Straße“

Nicht lange überlegen: Handeln! Ein Herz für die junge Familie, die bei dem Brand des Fachwerkhauses in Fallersleben alles Hab und Gut verloren hat, zeigen schon wenige Stunden nach dem Brand Teja Schönberger und seine Freunde aus einer lockeren Freitags-Businessrunde.

Schönberger, dessen Immobilie nach dem Brand in der Bahnhofstraße in Trümmern liegt, erzählt gegenüber unserer Zeitung: „Die Familie wohnte im oberen Stockwerk. Der Vater hat sich praktisch in Unterhosen auf die Straße gerettet. Die anderen Familienmitglieder, die Mutter und die Kinder, haben auch nur noch das, was sie auf dem Leibe trugen. Obdachlos und alles verloren, da mussten wir was tun.“

Eigentümer Teja Schönberger: „Wir haben 1500 Euro überbracht – und ein iPhone“

Und so fuhr der Grußendorfer (Landkreis Gifhorn) am Samstag, nach durchwachter Nacht, gen Vorsfelde. Dort, beim Arbeitgeber des Vaters, der das Restaurant Athos in der Eberstadt betreibt, ist die Familie mit griechischen Wurzeln erst einmal untergekommen. Schönberger: „Wir hatten rund 1000 Euro in unserer sogenannten Clubkasse. Die haben wir genommen, jeder hat zusätzlich etwas draufgelegt und anschließend habe ich in Vorsfelde 1500 Euro überbracht. Und zusätzlich ein iPhone. Außerdem habe ich dem Mieter gesagt, dass ich noch eine Wohnung leer stehen habe, in der sie unterkommen könnten. Die Hilfsbereitschaft ist groß – es gibt bereits zwei weitere Unterkunftsangebote.“

Spendenaufruf für die Familie – Abgabe ab Dienstag in der Schule in Fallersleben

Parallel wurde ein Spendenaufruf im Internet für die Familie initiiert. Darin heißt es: „Bei dem Brand ist das Haus eines Schülers der Realschule Fallersleben abgebrannt und die Familie hat alles verloren… Zeit für eine gute Tat in Corona-Zeiten, Leute. Falls ihr Kleidung spenden wollt: Sie trägt Schuhgröße 38 und S, der Bruder ist 18, Vater und Bruder tragen Schuhgröße 43 und Kleidergröße L, die Mutter trägt Schuhgröße 39 und XL. Danke schon mal im Voraus an alle, die etwas über haben" Gebraucht werden außer Kleidung Möbel und Hausrat.

Kleidung kann im Restaurant Athos abgegeben werden

Zunächst hieß es in dem Hilfsaufruf im Internet, dass die Möglichkeit besteht, Spenden für die Familie in der Schule abzugeben – das ist aber, so wurde der Aufruf am Samstagabend korrigiert, nicht möglich. Kleidung könne jedoch bereits jetzt gern im Restaurant Athos abgegeben werden, wo die Familie derzeit untergebracht ist. Da die Übergangsbleibe möbliert sei, solle erst später mitgeteilt werden, wo Spender Möbel und andere größere Gegenstände abliefern können.

Teja Schönberger, der am Samstagabend „endlich mal schlafen wollte“, freute sich: „Der Aufruf ist bereits viele Male geteilt worden.“

Mehr zum Brand:

Nächtlicher Brand in Fallersleben - Der Tag danach Nächtlicher Brand in Fallersleben - Der Tag danach In der Nacht brannte es in der Altstadt von Fallersleben. Am Tag danach wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Foto: Helge Landmann / Regios24

