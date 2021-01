Unbekannte brechen Auto in Detmerode auf

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen schwarzen Seat aufgebrochen und das darin befindliche Navigationsgerät entwendet. Der Schaden beträgt zirka 500 Euro, schreibt die Polizei.

Auto geknackt in Detmerode

Die Eigentümerin hatte ihren Wagen am Freitagabend gegen 21 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Gemeinschaftsparkplatz an dem Mehrfamilienhaus abgestellt. Am Samstagmorgen wurde sie gegen 11 Uhr von Zeugen informiert, dass die Scheibe der Beifahrerseite ihres Seat zerstört worden war, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Eigentümerin stellt daraufhin fest, dass ihr Navi fehlte.

Die Polizei hofft nun, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen oderr Geräusche wahrgenommen haben. Sie bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, telefonisch auch über (05361) 46460.

Lesen Sie mehr über Wolfsburg und die Region:

red