Polizei lobt Bodycams in Wolfsburg und Helmstedt

In der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt sind Bodycams inzwischen flächendeckend in den Einsatz- und Streifendiensten sowohl im Wolfsburger Stadtgebiet als auch im Landkreis Helmstedt täglich in Gebrauch, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Vor einem Jahr hat die Inspektion die Kameratechnik eingeführt, die im Einsatz von Polizistinnen und Polizisten an der Uniform befestigt wird. Markus Glomb als Leiter des Fachbereichs Einsatz zieht in der Mitteilung ein positives Resümee nach den ersten zwölf Monaten im Dauereinsatz: "Die bei der Polizei Niedersachsen eingeführten Bodycams haben sich als wirkungsvolles Einsatzmittel und damit als sinnvolle Ergänzung der polizeilichen Ausstattung erwiesen."

Bodycams: Polizistinnen und Polizisten in Helmstedt und Wolfsburg filmen Einsätze

Nach einer landesweiten Testphase wurden die Körperkameras zunächst in den 24-Stunden-Dienststellen der Inspektion in Wolfsburg, Helmstedt, Königslutter und Schöningen eingesetzt, schreibt die Polizei. "Es zeigte sich", wird Markus Glomb weiter zitiert, "dass insbesondere in Einsatzlagen mit einem augenscheinlich hohen Aggressionspotenzial wir durch den Einsatz von Bodycams eine deeskalierende Wirkung feststellen konnten. Auch für die Beweisführung in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren leistete der Kameraeinsatz einen wertvollen Beitrag zur Sachverhaltsaufklärung."

So kamen in Wolfsburg laut Polizei Kameras zum Einsatz im Rahmen des versuchten Tötungsdeliktes am 23. September im Wolfsburger Hochring. Dort dokumentierten die über 30-minütigen Aufnahmen den ersten Eindruck am Tatort und zeigten detailliert das polizeiliche Vorgehen bis zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Landkreis Helmstedt: Kameras helfen bei der Dokumentation von Aggression

Auch die Einsätze im Landkreis Helmstedt belegen laut Polizei, dass Kameras in brenzligen Situationen grundsätzlich deeskalierend wirken und es zu weniger aggressivem Verhalten gegenüber den Einsatzkräften kam. Wurden dennoch Polizeibeamte tätlich angegriffen, wie in Königslutter erst am 9. Januar im Rahmen eines Einsatzes, bei dem ein psychisch Kranker zunächst Familienangehörige bedrohte, videografierten die Beamten den Einsatzverlauf. Die Filmsequenzen der Bodycams zeigen laut Polizei "das äußerst aggressive Verhalten" des Täters und im weiteren Verlauf den "vehementen Angriff" des Mannes auf die Polizisten.

"Aus diesem Grund werden wir dieses Einsatzmittel im polizeilichen Streifendienst künftig auch in den größeren Polizeistationen wie Fallersleben und Vorsfelde einsetzen und weitere werden im Laufe des Jahres folgen", gibt der Polizeirat einen Ausblick auf das kommende Vorgehen. "Mit der Ausstattung einher geht auch die Schulung aller Anwender in der Inspektion sowohl in den technischen Aspekten als auch besonders über die rechtlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz."

red