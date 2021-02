Polizeikontrolle – Wolfsburger Autofahrer ohne Führerschein

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen vor einer Bäckerei auf dem Hansaplatz ein falschgeparktes Auto entdeckt. Als der 21-jährige Autofahrer die Polizei bemerkte, parkte er seinen Wagen um, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Wolfsburger keinen Führerschein vorzeigen. Nach eigenen Angaben sei ihm die Fahrlizenz aufgrund von mehreren Geschwindigkeitsverstößen entzogen worden. Ein Strafverfahren bezüglich Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Seinen Weg musste der Wolfsburger zu Fuß fortsetzen.

Unbekannte brechen in Gartenlauben von Kleingartenvereinen ein

Zwischen Freitag und Samstag haben bislang Unbekannte mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins an der Mecklenburger Straße aufgebrochen. Laut Polizei drangen die Täter durch Eingangstüren beziehungsweise Fenster in die Lauben ein. Bereits eine Nacht zuvor wurden mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins am Bohlweg an der angrenzenden Heinrich-Nordhoff-Straße beschädigt und durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden neben einer Kettensäge und Lautsprechern nur Gegenstände von geringem Wert entwendet. Hinweise: (05361) 46460.

red