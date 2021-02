Die Täter zerstörten auf der rückwärtigen Gebäudeseite den Glaseinsatz eines Rolltores und gelangten so in das Gebäude. (Symbolfoto)

Diebe brechen in Bäckerei in der Wolfsburger Borsigstraße ein

Selbst das Schneechaos des Wochenendes hat Unbekannte nicht davon abhalten können, in eine Bäckerei in der Borsigstraße einzubrechen. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagnacht, 0.10 Uhr. Ein Angestellter der Firma habe den Einbruch bemerkt. Die Täter hätten auf der rückwärtigen Gebäudeseite den Glaseinsatz eines Rolltores zerstört und seien so in das Gebäude gelangt.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Den Verkaufsraum und Büros hätten sie nach Bargeld durchsucht. Nach Angaben der Polizei stahlen die Einbrecher zwei Kasseneinsätze und einen Kleintresor nebst unbekanntem Inhalt. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die möglicherweise die entwendeten Kasseneinsätze oder den Tresor finden, diese Gegenstände nicht berühren und sofort die Polizei alarmieren. Diese Beutestücke seien als Beweismittel und Spurenträger sehr wichtig. Hinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

red