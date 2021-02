Cooler Wieler?

Eine Inzidenz von 10 wäre „cool“, findet Lothar Wieler. Da wäre in Sachen Corona die Kontaktnachverfolgung besser möglich. Im Herbst ließ uns der RKI-Präsident zudem wissen, dass wir noch ein paar Monate die „Pobacken zusammenkneifen“ müssten, ehe wir über Lockerungen reden. Haben wir. Zusammengekniffen. Und tun es weiter. Und ich

fände es jetzt auch echt cool, wenn das Robert-Koch-Institut die Mutationen mal nach ganz oben nähme. Und vielleicht auch die Forschung nach Medikamenten bei der Covid-Behandlung. Nicht nur auf die Impfung als Ausweg aus der Pandemie setzte. Das wär cool. Eine Freundin vermutete jetzt entnervt, dass sich das RKI als nächste Zahl wohl die „Minus 10 ausdenken“ würde. So weit würde ich nicht

gehen. Allerdings brauche ich auch mitten in der Pandemie keine „coole“ Ansprache über Pobacken und so. Ja, ich weiß, der RKI-Chef ist gelernter Tiermediziner...