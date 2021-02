Kostenfreie Masken für Bedürftige in Wolfsburg

Um Menschen in schwierigen sozialen Lagen zu entlasten, verschickt die Stadt über den Geschäftsbereich Soziales in diesen Tagen medizinische Schutzmasken an all diejenigen, die von der Stadt soziale Leistungen beziehen und die nicht als SGB-II-Beziehende in Kürze vom Bund Gutscheine erhalten, wie die Stadt mitteilt. Seit Ende Januar besteht die Verpflichtung, ab dem Alter von 15 Jahren in öffentlich zugänglichen Bereichen medizinische Masken zu tragen.

Insbesondere Menschen, die Sozialleistungen beziehen, seien durch die zusätzlichen Ausgaben deutlich finanziell belastet. Die Stadt Wolfsburg habe sich daher frühzeitig entschieden, die Entscheidung auf Bundesebene zur Bereitstellung medizinischer Masken für SGB-II-Beziehende auszuweiten und auf die Beziehenden städtischer Transferleistungen zu übertragen. Der Antrag einer Ratsfraktion zur Abgabe vergünstigter Masken an SGB-II-Beziehende sei dabei als grundsätzliche Zustimmung einbezogen worden.

Die Stadt Wolfsburg verschickt 25.000 Masken

Je Haushaltsmitglied im Alter zwischen 15 und 59 Jahren, das Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem Asylbewerberleitungsgesetz oder Wohngeld bezieht, werden zehn medizinische Masken zur Verfügung gestellt und postalisch versandt. Insgesamt werden laut Stadt rund 25.000 Masken auf den Weg gebracht. Der Geschäftsbereich Soziales hat am Mittwoch mit dem Versand der Masken an Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im Sozialleistungsbezug begonnen.

Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro zur Abmilderung sozialer und finanzieller Folgen

Mit dem Sozialschutzpaket III, das voraussichtlich zum 1. April in Kraft treten wird, sollen zusätzlich alle erwachsenen Sozialleistungsberechtigten im Mai 2021 eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro zur Abmilderung der sozialen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie erhalten. SGB-II-Beziehende und Menschen ab 60 Jahren erhalten über ihre Krankenkassen Gutscheine für Masken, die dann in Apotheken eingelöst werden können, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

