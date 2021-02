Ein 77-jähriger Wolfsburger ist in Helmstedt an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Wolfsburg. Der 77-jährige Wolfsburger hat nicht in einem Pflegeheim gelebt. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt am Freitag auf 22,5. Es gibt sechs Neuinfektionen.

Wolfsburg meldet Corona-Todesfall - Mann starb in Helmstedt

Sechs Neuinfektionen meldet die Stadt Wolfsburg am Freitag, 19. Februar. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 22,5.

77-jähriger Wolfsburger starb in Helmstedter Klinikum

Ein 77-Jähriger, der nicht in einem Pflegeheim gelebt hatte, starb in der Helmstedter Helios St. Marienberg Klinik, teilt die Stadt Wolfsburg am Freitag mit.

