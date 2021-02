Innerhalb einer Woche Daunenjacke und T-Shirt. Krass. Eben noch ungezählte Langläufer, Wanderer, Spaziergänger im tief verschneiten Winterwald. Und jetzt fallen schon die Hüllen in Parks und am See. Fröhliche Frühblüher im ganzen Stadtgebiet! Zweistellig im Minus vor einer Woche, jetzt im Plus auf Sicht. Ein Eis in der Hand, die Nase in die Sonne halten – das tut unseren gebeutelten Seelen in der Corona-Zeit gut. Ob der Frühlingseinbruch mitten im Winter so richtig ist? Wettermann und Klimakämpfer Sven Plöger und seine Mitstreiter werden nicht müde, uns Zusammenhänge zu erklären und das, was wir fürs Klima tun können. Da traf es sich gut, dass vergangene Woche auch Wolfsburgs Klimabeirat aus Stadt, Umweltverbänden, Werk und Institutionen zusammenkam. Mit einer Menge Ideen, so dass schon wieder ein Masterplan im Gespräch ist. Na ja, vielleicht reicht es erstmal aus, dass alle tun, was man sofort und vor der Haustür tun kann. Keinen Müll in die Natur werfen etwa. Jetzt wo der Schnee weg ist, wird so manches sichtbar ...

