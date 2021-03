3n der Wolfsburger Käferschule siegt bei Bewegungswettbewerb

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3n der Käferschule in Wolfsburg haben die dritte „Step-BraWo-Bewegungs-Challenge“ gewonnen. Natalie Geisenberger, mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Rennrodeln, hatte die Teilnehmer des Bewegungs-Wettbewerbs, wie es in einer Mitteilung heißt, vom 15. bis 22. Februar herausgefordert: „Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, dass man sich möglichst viel bewegt. Ich etwa gehe jeden Tag zweimal mit meinem Hund raus. So komme ich auf ungefähr 15.000 Schritte am Tag, das sind 105.000 Schritte in der Woche. Wie viele Schritte schafft ihr pro Woche?“

Gute Laune herrschte auch bei diesen Schülern der 3n. Foto: Isabell Massel

Diese Herausforderung ließen sich die „Speedys“ nicht nehmen und sammelten trotz Eis, Schnee und teilweise arktischen Temperaturen fleißig Schritte. Mit insgesamt 3.626.441 Schritten in einer Woche, das entspricht rund 1632 Kilometern und durchschnittlich 102 Kilometern pro Kind, waren die Schülerinnen und Schüler der 3n die Bewegungsfreudigsten in der ganzen BraWo-Region und sicherten sich mit dem Sieg die 150 Euro Preisgeld für die Klassenkasse.

150 Euro Preisgeld für die Klassenkasse

Das Geld und die verdiente Siegerurkunde übergab Claudia Kayser, Botschafterin des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Wolfsburg bei der Volksbank BraWo, stellvertretend an die Sportlehrerin Ute Schönian in Neuhaus.

„Dass die Schülerinnen und Schüler trotz des frostigen Wetters so eine großartige Leistung gebracht und enorm viele Schritte gesammelt haben, ist herausragend“, sagte Kayser in ihrer Gratulationsrede. Mehr als 1600 Dritt- und Viertklässler in der Brawo-Region wurden mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Diese maßen die Schritte, die die Kinder online auslesen konnten. Dort wurden auch die Schritte auf einem „Klassenschrittkonto“ zusammengetragen.

