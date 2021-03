46,6 – Wolfsburger Corona-Inzidenz steigt kontinuierlich weiter

Wolfsburg. Es gibt insgesamt 2071 Infektionen und 87 akute Fälle. Die Kinder der Kohorte 1 und 2 an der Wendschotter Grundschule sind in Quarantäne.

Erneut hat es in Wolfsburg elf Corona-Neuinfektionen gegeben. Seit der städtischen Meldung am Freitag bleibt diese Zahl konstant. Die Inzidenz hingegen steigt damit kontinuierlich weiter. Am Mittwoch lag dieser Wert bei 46,6. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 2071, als genesen gelten 1915 Bürger, einer mehr als am Dienstag. 69 Wolfsburger sind an oder mit dem Virus verstorben, es gibt 87 akute Fälle, 10 mehr als am Dienstag. Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 58 Personen positiv getestet worden. Am vergangenen Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 28,9, auch zuvor lange Zeit unter 30.

Am späten Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass die Kinder der Kohorte 1 und 2 an der Grundschule Wendschott aufgrund eines Coronafalls in häuslicher Quarantäne sind, und zwar bis einschließlich Mittwoch, 10. März. Es wird empfohlen, Geschwisterkinder der Schüler, die eine Schule oder Kita besuchen, in Absprache mit der Schulleitung beziehungsweise Kitaleitung ebenfalls zu Hause zu lassen.

