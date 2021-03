Wolfsburger Senioren entlarven Schockanrufer

Ein Telefonbetrüger hat am Dienstagnachmittag versucht, ein 84-jähriges Ehepaar aus Wolfsburg mit einer neuen Masche um ihr Erspartes zu bringen. Der Betrüger habe vorgegeben, die Kinder des Paars lägen aufgrund einer Corona-Erkrankung im Sterben und könnten nur durch ein teures Medikament überleben. Glücklicherweise, so heißt es in einer Mitteilung der Polizei, seien dem Ehepaar Zweifel gekommen und es sei kein Schaden entstanden.

Sohn und Tochter angeblich an Corona erkrankt

Der Anrufer habe sich am Telefon mit „Professor Dr. Weber vom Stadtkrankenhaus Wolfsburg“ gemeldet und dem 84-jährigen Senior mitgeteilt, dass sein Sohn und seine Tochter an Corona erkrankt seien und im Sterben liegen würden. Diese seien jedoch noch zu retten, da es ein neues Medikament gebe. Dieses sei allerdings teuer, da es in Europa hergestellt worden sei und aus Berlin mit dem Hubschrauber eingeflogen werden müsse. Um den Druck aufzubauen, wurde das Telefon an die vermeintliche Tochter gegeben, die angeblich mittels Schläuchen beatmet werde und deshalb unverständlich sprechen würde. Diese äußerte dann, wie schlecht es ihr ginge und sie unbedingt das Medikament benötige. Mit dem Hinweis, die Tochter sterben zu lassen, wenn nicht unverzüglich ein hoher fünfstelliger Betrag übergeben werde, übernahm der Mann wieder das Gespräch. Dem Senior und seiner Frau kamen Zweifel an der Echtheit, und ein Rückruf bei der Tochter bestätigte, dass es sich um einen geschmacklosen Betrugsversuch gehandelt hat.

Täter üben starken Druck auf ihre Opfer aus

Die Polizei warnt dringend davor, sich auf solche Anrufe einzulassen. Die Betrüger übten so starken Druck aus, dass die Angerufenen gar nicht zum Nachdenken kommen und unüberlegt handeln. So ein Anruf solle umgehend beendet und Kontakt zu den Angehörigen aufgenommen werden.

red