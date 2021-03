Wolfsburg meldet weiteren Corona-Todesfall - insgesamt 70 Tote

Ein weiterer Wolfsburger starb am Coronavirus, meldet die Stadt Wolfsburg am Dienstag. Somit steigt die Gesamtzahl der Wolfsburger Corona-Todesfälle auf 70 (Stand: 9. März). Laut Stadt starb ein 90-jähriger Wolfsburger in einem Braunschweiger Krankenhaus. Er habe nicht in einem Pflegeheim gelebt.

Wolfsburger Coronazahlen vom Dienstag – Inzidenz sinkt

Die Inzidenz sinkt am Dienstag auf 49,9. Neuinfektionen meldet die Stadt 9. Laufende Fälle gibt es in Wolfsburg 118. Mehr Zahlen und Hintergrundinformationen lesen Sie hier in unserem Corona-Sammler, den wir täglich aktualisieren.

red