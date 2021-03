Wolfsburger SPD verwundert abgebrochene PUG-Umfrage

Mit Verwunderung hat die SPD auf die Mitteilung der PUG reagiert, wonach deren Online-Umfrage zum Thema Fahrstuhl am Fallersleber Schloss wegen eines Cyberangriffs abgebrochen wurde. Unterzeichner einer Erklärung, die dieser Zeitung vorliegt, hätten am vergangenen Wochenende von der Umfrage erfahren und den Link zur Teilnahme an zahlreiche Menschen in Fallersleben und ganz Wolfsburg weitergeleitet. Sie hätten geworben, dafür zu stimmen, dass am Schloss Fallersleben endlich ein behindertengerechter Zugang errichtet wird.

Zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag hätten sehr viele Menschen für die Errichtung eines Aufzugs an dieser Stelle und damit gegen die ablehnende Haltung der PUG abgestimmt. Die Pressemeldung der PUG, wonach es sich um einen Hackerangriff gehandelt habe, der zum Abbruch der Abstimmung geführt habe, habe die SPD sehr verwundert, die sich nun fragt, wie die PUG zu der Behauptung kommt, dass Hunderte von Stimmen aus einem Netzwerk stammten und einzelne Teilnehmer mehrfach abgestimmt hätten.

SPD widerspricht der Mitteilung der PUG

„Die Umfrage im Netz wurde entgegen der Behauptung der PUG auch nicht bereits am Sonntag beendet, sondern war bis Montag gegen 17 Uhr geöffnet. Wir wissen, dass zahlreiche Menschen noch am Montag ihr Votum abgegeben haben“, so die SPD in der Mitteilung.

Für die UnterzeichnerInnen stellt sich die Frage, ob nicht ein Hackerangriff, sondern der plötzliche Anstieg der Ja-Stimmen zum Abbruch der Umfrage führte? Zudem fragen sie in dem Schreiben, warum nicht das tatsächliche Endergebnis veröffentlicht wurde, sondern nur die bis zu einem von der PUG willkürlich gewählten Zeitpunkt abgegebenen Stimmen?

