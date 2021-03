Fünf Einbrüche in Wolfsburger Kellerabteile – 3700 Euro Schaden

Mehrere Kelleraufbrüche haben sich am Dienstag und Mittwoch in Wolfsburg zugetragen

Abermals sind Unbekannte in diverse Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern in Wolfsburg eingebrochen. Der Tatzeitraum beschränkt sich laut Polizei auf Dienstagabend, 21 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Betroffen waren ein Mehrfamilienhaus im Siebenbürger Weg und eins in der Grauhorststraße.

In beiden Fällen gelangten die Täter auf noch zu klärende Art und Weise in die Mehrparteienhäuser und anschließend in das Kellergeschoss, teilen die Beamten mit. Im Siebenbürger Weg wurden drei Kellerabteile gewaltsam geöffnet und diverse Flachen Alkoholika entwendet. In der Grauhorststraße wurden aus zwei zuvor gewaltsam geöffneten Kellerabteilen ein E-Scooter und aus dem anderen ein Satz Sommerreifen auf Stahlfelgen entwendet. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 3700 Euro.

Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Die Polizei kann bei den Fällen einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Die Beamten hoffen darauf, dass Bewohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und bitten sie um Hinweise unter (05361) 46460.

red