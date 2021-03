10 Jahre ehrenamtliche Integrationsarbeit in Westhagen

Der Verein der Freunde und Förderer des Integrationszentrum MeiNZ begeht dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Begonnen hat es laut Pressemitteilung des Vereins am 20. März 2011 mit 7 Gründungsmitgliedern, aus ihnen wurde inzwischen 44 Mitglieder. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, das Integrationszentrum ideell und materiell zu unterstützen.

Zahlreiche Aktionen und Projekte wurden in diesen 10 Jahren umgesetzt. Hierzu zählen das Erteilen von Sprachkursen und von Elterntraining, die Leitung der Senioren- und der Frauengruppe, des ElternCafés und der Kreativwerkstatt, die Leitung der verschiedenen Tanzgruppen der „TanzWelt“ und der Sportgruppen. Darüber hinaus gab es eine Vielzahl an Projekten.

Corona verändert die Vereinsarbeit

„Die Vereinsmitglieder halfen beim Umzug und Einrichtung der neuen Räume des Integrationszentrums. Auch bei verschiedensten Veranstaltungen Westhagen wie etwa dem Bürgerfest und dem Wintermarkt ist der Verein immer dabei, so Ludmilla Neuwirth, Mitglied des Vorstandes und Ortsbürgermeisterin von Westhagen.

„Auch in den Corona Zeiten ist der Verein aktiv“ so die Vereinsvorsitzende Larissa Hoffmann und weiter „auf Grund der Corona-Beschränkungen mussten Projektveranstaltungen ausfallen und die Vereinsarbeit anders aufgestellt werden.“ So beteiligten sich Vereinsmitglied bei der Aktion „Behelfsmasken/Alltagsmasken“ und haben in Fleißarbeit die Behelfsmasken für das Klinikum und Einrichtungen der Diakonie genäht.

