Nebel – Wolfsburger Polizei erwischt Autofahrer ohne Beleuchtung

Am Donnerstagmorgen waren einige Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß beleuchtet.

Die Polizei Wolfsburg hat am Donnerstagmorgen in der Nebelwetterlage Fahrzeuge kontrolliert, bei denen die erforderliche Beleuchtung nicht eingeschaltet war. Ursächlich hierfür war weniger ein bewusstes Fehlverhalten, sondern eher die fehlende Auseinandersetzung mit den technischen Gegebenheiten seines Fahrzeugs, so die Mitteilung.

Die an neueren Fahrzeugen häufig vorhandene Lichtautomatik schalte bei Helligkeit auch bei nebliger Witterung auf Tagfahrlicht, wobei dann weder die Hauptscheinwerfer noch die Rückleuchten eingeschaltet sind. Damit seien diese Fahrzeuge auch für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar, was die Unfallgefahr um ein Vielfaches erhöhe, so die Polizei.

Fahrzeugführer sind für Beleuchtung selbst verantwortlich

Die Automatikfunktion des Lichtschalters führt dazu, dass erst bei einsetzender Dämmerung oder plötzlicher Dunkelheit (Fahrt in einen Tunnel oder eine Tiefgarage) die Haupt- und Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet werden. Bei Nebellagen sollte der Fahrzeugführer je nach Fahrzeugmodell den Hauptschalter immer auf das Scheinwerfersymbol drehen oder schlichtweg die Hauptfahrscheinwerfer in Verbindung mit dem Rücklicht manuell einschalten. Grundsätzlich gilt: Fahrzeugführer sind für das Einschalten der Beleuchtung selbst verantwortlich und sollten sich nicht auf die Automatik verlassen.

red