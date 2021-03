Straßendecken in Wolfsburg werden saniert: für 1,1 Millionen

Rund 1,1 Millionen Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden, um großflächige Schäden an Straßendecken in Wolfsburg zu sanieren. (Symbolfoto)

Rund 1,1 Millionen Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden, um großflächige Schäden an Straßendecken in Wolfsburg zu sanieren, wie die Stadt mitteilt. Die Umsetzung von sechs Projekten sei geplant. Betroffen ist demnach eine Asphaltfläche von insgesamt rund 13.000 Quadratmetern, also etwa die Fläche von zwei Fußballfeldern.

Eine schriftliche Kenntnisgabe erfolgt im Planungs- und Bauausschuss

Die Gesellschaft für Straßenanalyse habe die Straßen untersucht. Zudem seien Ergebnisse aus den regelmäßigen Wegebegehungen und die ingenieursmäßige Erfahrung eingeflossen. So lasse sich eine Priorität für das jährliche Deckenprogramm festlegen. Eine schriftliche Kenntnisgabe dazu erfolgt im Planungs- und Bauausschuss am Donnerstag, 25. März.

Größtes Projekt ist in diesem Jahr die Straße Semmelweisring am Klieversberg

Größtes Projekt ist in diesem Jahr die Straße Semmelweisring am Klieversberg. Hier sollen rund 4000 Quadratmeter Asphaltdecke für etwa 350.000 Euro erneuert werden. Darüber hinaus wird der Asphalt im Bruderstieg/Alte Teichstraße in Hattorf (50.000 Euro) erneuert, genauso wie in der Feldstraße/Neue Straße in Heiligendorf (100.000 Euro), zudem die Lessingstraße in der Stadtmitte (200.000 Euro), Am Finkenhaus in Detmerode (190.000 Euro) sowie die Mozartstraße in Fallersleben (220.000 Euro).

