Fantafel übergibt wieder an die Wolfsburger Tafel

Von Ostern bis Ostern – so kann man das Engagement der aktiven Fanszene laut Anke Thies vom städtischen Fanprojekt Wolfsburg nennen. Fast genau ein Jahr ist es her, als die Ultraszene des VfL Wolfsburg gemeinsam mit dem Fanprojekt den Tafelbetrieb übernahm, um eine komplette Schließung der Tafel zu vermeiden. Mit einer kurzen Unterbrechung, als es im Spätsommer zu einigen Lockerungen kam, haben Fans und städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ausgabe von Lebensmitteln fortwährend gewährleistet und Ausfahrten an Tafelkundinnen und -kunden übernommen, die nicht in der Lage waren, ihre Lebensmittel persönlich abzuholen.

Ministerpräsident Stephan Weil würdigte das Engagement

Seit dem 8. März fährt die Wolfsburger Tafel wieder das sogenannte „Wechselmodell“, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Während seit Beginn der Pandemie die Auszubildenden von Schnellecke-Logistik die Lebensmittelabholung mit unermüdlichem Engagement bei den Supermärkten übernommen haben, fahren nun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel wieder die Supermärkte in und um Wolfsburg an.

Dies sei laut Anke Thies der erste Schritt Richtung Normalität im Tafelalltag gewesen. Die Lebensmittelausgabe und den direkten Kundenkontakt hatten weiterhin die Fans und das Fanprojekt – unterstützt durch die Kirchenkreissozialarbeiterin Danica Kahla-Lenk, die im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht nur der Fantafel, sondern auch den bedürftigen Tafelkunden mit Rat und Tat zur Seite stand.

Selbst Ministerpräsident Stephan Weil besuchte zweimal die Ultras des VfL Wolfsburg und würdigte das Engagement – gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Stadträtin Iris Bothe war seit Beginn an von dem Engagement der meist jungen Fußballfans begeistert. Es sei außerordentlich bemerkenswert zu sehen, wie sich junge Menschen jenseits des Fußballs für ihre Stadt und ihre Mitmenschen einsetzen und dies seit nunmehr fast einem ganzen Jahr.

Die Wolfsburger Tafel hatte hatte genug Zeit, sich gut und neu aufzustellen

Trotz steigender Corona-Fallzahlen und einer anhaltenden Unsicherheit hat sich die Wolfsburger Tafel gemeinsam mit der Fantafel dazu entschieden, den Betrieb ab dem 1. April wieder in Eigenregie aufzunehmen. Laut Tom Lukas Behrens, Mitglied der Wolfsburger Ultras, war dies ein gut vorbereiteter Übergang zur alten Normalität. Die Wolfsburger Tafel hatte somit genug Zeit, sich gut und neu aufzustellen, um trotz anhaltender Pandemie wieder arbeitsfähig zu sein.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die letzte Ausgabe mit der aktiven Fanszene erfolgt demnach am 30. März und startet nach den Osterfeiertagen wieder am 6. April unter Federführung der Wolfsburger Tafel.

Laut Hans Rühl, Vorstand der Wolfsburger Tafel, gibt es eine gute Basis, mit der nun der Tafelbetrieb vorgeführt werden kann: „Einiges in der Handhabung bezüglich Abstandsregelung und Wegeführung haben wir uns bei den Fans abgeguckt und werden dies sicher dankenswerterweise fortführen. Ohnehin gilt unser aufrichtiger Dank allen Beteiligten, die uns und unsere Kundinnen und Kunden in dieser Zeit so tatkräftig und unermüdlich unterstützt haben.“

Das Coronavirus in Wolfsburg und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Wolfsburg und in unserer Region: Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red