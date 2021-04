Corona-Verstöße: Polizei löst Versammlung in Wolfsburg auf

Das ist doch totaler Wahnsinn in Corona-Zeiten: Im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg hielten sich am Donnerstag acht Erwachsene aus sieben verschiedenen Haushalten sowie drei Kinder in einer Wohnung auf. Die Polizei schritt ein. Gegen die Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Die Krönung: Laut Einsatzbericht zeigten sich die Anwesenden wenig einsichtig über die Maßnahmen.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatte Anfang der Woche im Interview mit unserer Zeitung noch seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass es in Wolfsburg nicht zu einer Ausgangssperre kommen möge. Er bat die Bürger inständig: „Feiern sie so diszipliniert wie Weihnachten.“ Er hofft, dass Wolfsburg Modellkommune wird, damit die Geschäfte wieder kontrolliert geöffnet werden können. Diese Entscheidung fällt am Samstag. „Zum großen Teil kommen die Corona-Ansteckungen in Wolfsburg aus dem privaten Bereich“, erklärte Mohrs, „das spricht doch umso mehr dafür, kontrollierte Öffentlichkeit zuzulassen.“

Die Gesellschaft gab sich nicht mal Mühe, ihr Treffen geheim zu halten

Als hätte es noch einen Beweis dafür bedurft, wie in Epidemie-Zeiten Menschen sich selbst, ihre Freunde, ihre Kinder und womöglich andere in Gefahr bringen, warum die Infektionszahlen womöglich explodieren und weshalb die Ausgangssperre ab Freitagnacht unumgänglich scheint, kam am Karfreitag dann diese Polizeimeldung über einen Einsatz am Donnerstagmittag. Ein Anrufer hatte der Polizei den Hinweis auf das Treffen in dem Mehrfamilienhaus gegeben. Bereits beim Aussteigen aus dem Streifenwagen vernahmen die Beamten laute Stimmen verschiedener Personen, heißt es im Polizeibericht.

Einige versuchten noch, sich in der Wohnung zu verstecken

An die Wohnungstür wurden die Polizisten von dem Mieterpaar empfangen. Das behauptete, es würde sich lediglich der Bruder des Mieters in der Wohnung aufhalten. Wie das Pärchen zu seiner Rede ansetzte, bemerkten die Beamten in der Wohnung allerdings weitere Personen, die versuchten, aus dem Blickfeld zu verschwinden. „Beim Betreten des etwa 15 Quadratmeter großen Wohnzimmers saßen mehrere erwachsene Personen und Kinder auf Stühlen und einem Sofa, ohne Masken oder Mundnasenbedeckungen“, berichtet die Polizei.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt vor, dass sich bei einem Inzidenzwert von über 100 – was auch auf Wolfsburg zutrifft – Mitglieder eines Haushalts nur mit einer weiteren Person treffen dürfen.

