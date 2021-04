Diebstahl in Wolfsburger Drogeriemarkt – Polizei sucht Täter

Wolfsburg. Zwei Männer haben im vergangenen November eine große Zahl an elektronischen Zahnbürsten aus einem Drogeriemarkt in Wolfsburg in der Porschestraße gestohlen. Es entstand ein hoher Schaden.

Die Polizei Wolfsburg fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei Wolfsburg

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, bemerkte eine Verkäuferin den Diebstahl erst am nächsten Tag. Die Polizei schrieb die bisher unbekannten Täter nun zur Fahndung aus.

Um Hinweise zu den Tätern durch Zeugen wird gebeten unter (05361) 46460.

red