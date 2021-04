Schnelltests für das Personal in Wolfsburgs Kitas

Seit vier Wochen bietet die Stadt Wolfsburg den Kindertageseinrichtungen Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde das Personal geschult, um diese Tests durchführen zu können, wie die Stadt mitteilt. Seit Anfang letzter Woche sind die Tests mit der Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg zur Hochinzidenzkommune verpflichtend, derzeit an fünf Tagen in der Woche. Diese Maßnahme diene dazu, dass der (Not-)Betrieb in den Kindertagesstätten, Großfamiliennestern und bei Tagespflegepersonen in der Stadt Wolfsburg sicherer gestaltet werden könne.

Durch eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters Klaus Mohrs sei die Möglichkeit für die nächsten Wochen gesichert worden, dass sich alle Mitarbeiter in Bezug auf Covid-19 testen lassen könnten. Gleichzeitig wird nach Angaben der Stadt in elf Modellkitas mit der freiwilligen Testung der Kinder im Elternhaus zweimal pro Woche begonnen.

400.000 Euro wurden bereitgestellt, um die Tests zu beschaffen

Stadträtin Iris Bothe: „Die Sicherstellung des Betriebes der Kitas ist wichtig. Für die Kinder bietet dies einen Raum der Normalität und des gewohnten Alltags. Aktuell befinden wir uns im Notbetrieb. Meine Hoffnung ist, dass wir bald wieder das Szenario C verlassen können. Mit den jetzt getroffenen Maßnahmen, einschließlich der Impfungen der Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen, entwickeln wir Strategien, die zur Aufrechterhaltung des Kitabetriebes dienen sollen.“ Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Ich erneuere hiermit meinen Appell, die Kontakte einzuschränken, die Hygieneregeln zu befolgen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir wieder zurück in die Normalität steuern.“

Insgesamt werden zunächst 400.000 Euro bereitgestellt, um die erforderlichen Tests zu beschaffen, so die Stadt. Mittel vom Land zur Erstattung von Aufwendungen würden durch die Stadt Wolfsburg im weiteren Verlauf dazu in Anspruch genommen.

red