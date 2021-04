Einbrecher dringen in sieben Wolfsburger Kellerabteile ein

Wolfsburg. Die Taten in Häusern in der Breslauer Straße ereigneten sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Gestohlen haben die Täter wohl nichts.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen sind in der Breslauer Straße unbekannte Täter in insgesamt sieben Kellerabteile von drei verschiedenen Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Am Montagmorgen entdeckte laut Polizei eine Bewohnerin beim Gang in den Keller, dass ihr Kellerraum aufgebrochen worden war. Gegenstände fehlten nach einer ersten Durchsicht nicht. Bei den Ermittlungen wurde ein weiterer aufgebrochener Kellerraum festgestellt.

Im Laufe des Vormittags meldeten sich weitere Geschädigte aus zwei Mehrfamilienhäusern in der Nachbarschaft, deren Keller ebenso aufgebrochen wurden. Auch stahlen die Täter keine Gegenstände. Hinweise: (05361) 46460.

red