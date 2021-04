Unbekannte zünden Sonntagnacht vier Mülltonnen in Wolfsburg an

Vier 240-Liter-Mülltonnen sind am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr im Asternweg aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Zaun sowie eine Gartenlaube wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt, schreibt die Polizei, die die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen hat. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte am frühen Sonntagmorgen die brennenden Mülltonnen und verständigte umgehend die Feuerwehr. Drei Tonnen zerstörte das Feuer vollständig, eine Tonne wurde so beschädigt, dass eine herkömmliche Nutzung unmöglich ist.

Lediglich durch das frühe Entdecken des Feuers konnte der Vollbrand der Laube verhindert werden, schreibt die Wehr. Inwieweit der Vorfall mit den brennenden Müllcontainern in den letzten Wochen zusammenhängt, müssen die Ermittlungen ergeben. Hinweise: (05361) 46460.

red