Teile von Ehmen und Mörse gehören auch zu den „Grauen Flecken“ mit einer Versorgungsleistung von weniger als 100 Mbit pro Sekunde. Die Deutsche Glasfaser wirbt derzeit um Kunden, wie hier an einer Bushaltestelle in der Hattorfer Straße. Schließen 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag ab, will das Unternehmen Glasfaser-Leitungen legen. Dann hätte die Wobcom das Nachsehen.