Vorsfelde. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in der Carl-Grete-Straße. Der Mann stieg anschließend aus und beleidigte die Anwesenden aufs Übelste.

Zu einer Gefährdungssituation kam es am Mittwoch in Vorsfelde.

Polizei in Wolfsburg Autofahrer gefährdet in Vorsfelde Radler und Passanten

Die Polizei in Vorsfelde sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Beleidigung, die sich am Mittwochabend in der Carl-Grete-Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand ging eine Wolfsburgerin mit ihren beiden Kindern an der Carl-Grete-Straße, in der Nähe des Busbahnhofs, am Schulzentrum Vorsfelde spazieren. Hier bemerkte sie einen dunklen VW Golf der aus Richtung der Straße Obere Tor kam. Dabei kam es zu einer Gefährdungssituation mit einem Radfahrer, der zeitgleich auf der Carl-Grete-Straße unterwegs war. Anschließend fuhr der dunkle Golf an einer Mutter mit ihren beiden Kindern vorbei, wendete und gefährdete sie in einer Art und Weise, dass die Frau beide Kinder zur Seite reißen musste. Danach stoppte der Fahrer sein Fahrzeug und beleidigte die Anwesenden aufs Übelste.

Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall

Der Fahrer war männlich, etwa 20 Jahre alt und hatte braune, kurze Haare und braune Augen. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Mit im Fahrzeug befand sich noch eine Frau mit langen Haaren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder der Beifahrerin machen können. Insbesondere interessieren sich die Ermittler für den Radfahrer der auf der Carl-Grete-Straße unterwegs war und scheinbar ebenfalls von dem Autofahrer gefährdet wurde. Hinweise: (05363) 809700.

red