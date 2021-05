Drei Verletzte bei Unfall auf der A2 nahe dem Kreuz Wolfsburg

Wolfsburg. Am Donnerstag hat es auf der A2 bei Wolfsburg gekracht. An dem Unfall waren zwei Lkw und zwei Pkw beteiligt. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der A2 sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden (Symbolbild).

Bei einem Unfall auf der A2 sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Wie Polizeisprecher Dirk Oppermann auf Nachfrage mitteilt, waren zwei Lkw und zwei Pkw an dem Unfall kurz vor dem Kreuz Wolfsburg beteiligt.

Unfall auf der A2: Drei Menschen kommen ins Krankenhaus

Warum genau es gekracht hat, konnte Oppermann noch nicht sagen: „Die Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht.“ Einer der Pkw war mit zwei Menschen besetzt, in dem anderen befand sich ein Insasse – alle drei brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, konnte Oppermann ebenfalls noch nicht sagen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.05 Uhr in Fahrtrichtung Hannover. Seit 14 Uhr wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Laut Verkehrsmanagement-Zentrale staute sich der Verkehr gegen 14.40 Uhr auf einer Länge von sechs Kilometern.

Mehrere A2-Unfälle bei Börde

Es ist nicht der erste Unfall, zu dem es jüngst auf der A2 gekommen ist. Am Mittwochabend krachte in der Nähe des Rasthofs Börde ein Blumenlaster auf einen Lkw. Nur wenige Stunden zuvor kollidierten am selben Autobahnabschnitt drei Lkw miteinander.

feu