Räderdiebe schlagen zu Diebe entwenden in Wolfsburg Räder eines VW Golf R

Abermals haben Räderdiebe zugeschlagen und die Räder eines schwarzen VW Golf R gestohlen. Das Fahrzeug stand an der K 114, im Bereich des Parkdecks West, wie die Polizei mitteilt. Die Unbekannten bockten am Sonntagabend zwischen 21.15 und 22.15 Uhr den Wagen auf, montierten die Räder ab und ließen das Auto auf Betonsteinen abgestellt zurück. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 2500 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

