Unfall in Wolfsburg Chevrolet-Fahrer prallt in Wolfsburg gegen Zaun und Baum

Ein 22-jähriger Wolfsburger ist am Dienstagabend mit seinem Chevrolet Camaro von der Straße In den Allerwiesen abgekommen und gegen einen Zaun und einen Baum geprallt. Der Mann wurde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. An dem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von circa 60.000 Euro. Die Hintergründe des Unfalls seien bisher nicht bekannt, die Ermittlungen dauerten an. Gegen 22.48 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert.

Zum Unfallzeit sollen sich einige Personen im näheren Umfeld aufgehalten haben

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Mann vom Allersee kommend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Kreisels an der VW-Arena. Vor dem Stadion kam der 22-Jährige mit seinem Auto plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Dabei wurde das Auto völlig zerstört. Der Fahrer kam vorsorglich ins Klinikum, konnte jedoch wenig später wieder entlassen werden. Gegen den Wolfsburger wurde laut Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zum Unfallzeit sollen sich einige Personen im näheren Umfeld aufgehalten haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu melden.

red