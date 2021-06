Mama, bleibt das diesmal so? Dies wollte die Tochter einer Bekannten wissen, nachdem das Mädchen nach endloser Zeit wieder in die Schule durfte – ihre Freunde sehen, gemeinsam lernen, spielen, die Welt entdecken durfte! Nein, die Mama konnte es ihr nicht sagen, geschweige denn versprechen. Ob das alles, was derzeit an Lockerungen stattfindet so bleibt ...? Das ist die Riesensorge, die sich in die aktuelle Riesenfreude bei vielen mischt. Bei mir auch. Und ich habe, ehrlich gesagt, null Verständnis für das Partyvolk, das es auf der Schanze in Hamburg, oder der Bier- und Schinkenstraße auf Malle oder sonstwo jetzt krachen lässt. Ohne Maske und Abstand. Ist das die wiedergewonnene Freiheit? Aber davon hat jeder sicher einen ganz persönlichen Begriff. Der Himmel ist wieder voller Flugzeuge, die Straße voller Autos, abstandsloses Gedränge in den Fußgängerzonen. Pandemie – war da was? Bleibt zu hoffen, dass die allermeisten von uns fröhlich UND besonnen bleiben. Ach ja: Wahlgeschenke braucht in diesen Zeiten wirklich niemand. Stattdessen aber die LANGFRISTIGE Verlässlichkeit und die Fürsorge unserer Entscheidungsträger! Auch wenn wir dieses Jahr noch einiges an Kreuzchen machen dürfen...

