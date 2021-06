Autofahrer missachtet in Wolfsburg Vorfahrt: Radlerin verletzt

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Heßlinger Straße ereignete. Laut Mitteilung der Polizei fuhr gegen 16.30 Uhr eine 56-jährige

Pedelec-Fahrerin aus Wolfsburg auf der Radspur der Heßlinger Straße in Richtung Berliner Brücke. Kurz vor der Alessandro-Volta-Straße bemerkte sie ein dunkles Cabriolet, das sehr dicht an ihr vorbeifuhr. Anschließend bog das Cabriolet nach rechts in die Alessandro-Volta-Straße ab.

Die Fahrradfahrerin wird leicht verletzt – der Cabrio-Fahrer fährt einfach weiter

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Pedelec-Fahrerin ihr Fahrrad stark abbremsen, kam dabei ins Straucheln, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Cabriolet-Fahrer kümmerte sich weder um die Verletzte noch um den Unfall, sondern setzte seine Fahrt unvermindert fort. Passanten eilten der Frau zu Hilfe. Ebenso hielt ein Linienbusfahrer an und fragte nach dem Befinden der Radfahrerin.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls auf der Heßlinger Straße

Am Pedelec der 56-Jährigen entstand Sachschaden, die Fahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei bitte darum, dass der Busfahrer, mögliche Businsassen, aber auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum dem flüchtigen Fahrzeug und seinen Insassen machen können, sich bei der Polizei unter (05361) 46460 melden.

red