Einbrecher steigen in drei Wolfsburger Gebäude ein

Gleich dreimal haben Einbrecher in Wolfsburg zugeschlagen: Tatorte sind das Bowling-Center, der Wake-Park und eine Grundschule in der Örtzestraße. (Symbolfoto)

Einbrecher haben im Allerpark am frühen Freitagmorgen gleich zweimal zugeschlagen: im Wake-Park um 0.48 Uhr an der postalischen Adresse Berliner Ring und nur wenige Minuten später, um 0.54 Uhr, im Bowling-Center im Allerpark. In beiden Fällen zerstörten die Täter die Glaseinfassungen der Haupteingangstüren, wie die Polizei mitteilt. Die Täter hätten zielgerichtet an den Kassen nach Bargeld gesucht und Minuten später das Gebäude wieder verlassen. Was die Täter alles entwendet haben und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei geht von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus. Zeugen sollen sich unter (05361) 4646-0 melden.

Die Täter richten in der Grundschule erheblichen Sachschaden an

Bereits in der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Grundschule in der Örtzestraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sie erheblichen Sachschaden angerichtet, der mindestens im vierstelligen Euro-Bereich liegt. Die Tat geschah zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Die Täter brachen die Zugangstüren zum Gebäude und anschließend die Zugänge zum Verwaltungstrakt auf. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke und beseitigten Schließvorrichtungen mit Gewalt. Bei ihrem Beutezug fielen ihnen eine Geldbörse aus einem verschlossenen Fach und Bargeld in die Hände. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat beobachtet worden sind, und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter (05361) 4646-0.

red