Polizei fasst in Wolfsburg falsche Polizisten

Der Polizei sind drei Betrüger ins Netz gegangen, die als falsche Polizisten eine 81-jährige Wolfsburgerin um ihr Vermögen erleichtern wollten. Ein Mitglied der Bande hatte sich am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr bei der Seniorin telefonisch gemeldet und sich als Polizeibeamter ausgegeben, wie die Polizei mitteilt.

Betrüger: Ein Einbrecher sei festgenommen worden und die Seniorin nicht sicher

Der Anrufer gab vor, dass es zur Festnahme eines Einbrechers gekommen sei, bei dem eine Liste gefunden wurde, auf der der Name der Seniorin stehe. Es bestehe nun die Gefahr, dass die Rentnerin Opfer eines Einbruchs werden könne. Im weiteren Verlauf erkundigte sich der Anrufer nach Wertgegenständen, die die Seniorin zu Hause oder in der Bank habe.

Die ältere Dame gab an, Wertsachen in der Bank zu haben, woraufhin der Anrufer sie aufforderte, diese Sachen von der Bank zu holen, damit die Polizei sie in sichere Verwahrung nehmen könne. Die Seniorin holte ihre Wertgegenstände von der Bank und war gut eine Stunde später wieder daheim. Gegen 11.15 Uhr klingelte es bei der Rentnerin an der Haustür und ein unbekannter junger Mann gab vor, Kriminalbeamter zu sein und wie zuvor besprochen die Wertgegenstände abholen zu wollen.

Die Polizei erwischt drei Männer – alle drei stammen aus Gifhorn und waren wegen Betrugsdelikten einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten

Jetzt wurde die ältere Dame stutzig und rief über 110 den Notruf der Polizei an. Sie hinterfragte die Aktion, woraufhin ihr der Beamte sofort mitteilte, dass hier ein Betrugsversuch vorliege und sie nichts herausgeben solle. Wenig später waren die Beamten vor Ort und konnten in unmittelbarer Tatortnähe drei Personen aus dem Raum Gifhorn festnehmen, die in einem schwarzen Seat Ibiza saßen. Da auf eine Person die Beschreibung der älteren Dame passte, wurden die drei Insassen einer genauen Personenkontrolle unterzogen.

Die Männer sind 20, 21 und 24 Jahre alt. Alle drei stammen aus Gifhorn und waren wegen Betrugsdelikten einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten zahlreiches Beweismaterial, das die Kommissare beschlagnahmten. Die drei Tatverdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht in Braunschweig vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de