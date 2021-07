Italiener feiern EM-Finaleinzug Fans tauchen Wolfsburgs Innenstadt in Grün-Weiß-Rot

Rund um den Kaufhof in Wolfsburg versammelten sich zahlreiche Italien-Fans und schwenkten Fahnen. Sie feierten den EM-Finaleinzug ihrer Mannschaft.

Wolfsburg. Was für eine Freude: Hunderte feierten am Dienstagabend in Wolfsburg den Finaleinzug der italienischen Mannschaft bei der Fußball-EM.