Spende in Wolfsburg Patienten von Zahnärzten spenden Zahngold für „Wolfsburg hilft“

„Diesmal sind es 17.000 Euro! Wir sind immer wieder überwältigt über die Spendenbereitschaft der Zahnpatienten, die ihr altes Zahngold für eine gute Sache spenden“, sagt Petra Neumann-Wollenhaupt, Vorsitzende vom Verein „Wolfsburg hilft“, „und wir sind sehr dankbar dafür!“

In sechs Zahnarztpraxen wurde innerhalb eines Jahres das Zahngold gesammelt, das dann kostenfrei von der Firma Ahlden Edelmetalle GmbH in Walsrode geschmolzen, ausgewogen und vom Inhaber und Geschäftsführer Jörg Brüschke durch eine Geldzahlung an „Wolfsburg hilft“ weitergeleitet wurde, wie der Verein mitteilt.

Der Erlös kommt Patienten mit Erkrankungen des blutbildenden Systems zugute

Für die beteiligten Zahnärzte ist es inzwischen schon eine Tradition geworden, das von den Patienten überlassene Zahngold dem Verein zu überlassen, um damit finanziell zu helfen. Die Idee stammt aus der Gemeinschaftspraxis Dr. Claudia und Dr. Thorsten Gienapp, die seit dem Jahr 2001 diese Aktion unterstützen. Weitere Mitstreiter der Gemeinschaftspraxis sind Dr. Carmen Sperber und Dr. Kai Wilhelm Tell sowie die Praxisgemeinschaft Dr. Reinhard Urbach, Melanie Ende, Lars W. Knitter und Sarah Probst. Auch die Zahnärzte Dr. Jörg Rutz, Dr. Uwe Reckel und Dr. Angela Zilch beteiligen sich daran.

Gemeinsam mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register organisiert „Wolfsburg hilft“ Typisierungsaktionen. Der Erlös kommt Patienten mit Erkrankungen des blutbildenden Systems zugute. Informationen zu den Aktivitäten und zur Typisierung: www.wolfsburg-hilft.de.

