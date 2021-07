Endlich Ferien!

Hach, was war das schön: Der letzte Schultag lag hinter, die Aussicht auf sechs Wochen Ferien am Stück vor einem. Ein ganz besonderes Gefühl der Freiheit, Sorglosigkeit und Unbeschwertheit. Morgens lange ausschlafen, abends erst spät ins Bett gehen, dazwischen in den Tag hinein leben, sich mit Kumpels treffen, ins Kino oder Schwimmbad gehen. Dass meine Eltern im Sommer nur selten mit meiner Schwester und mir in den Urlaub gefahren sind, hat uns nie gestört. Es waren immer genug Freunde zum Spielen da. Am Mittwoch ist auch in Wolfsburg der letzte Schultag. Nach einem unfassbar anstrengenden und aufreibenden Schuljahr. Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern haben sich eine Auszeit mehr als verdient. Schöne Ferien!

