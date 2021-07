Wolfsburg. Ab Samstag gibt es täglich bis zum 30. September am Nordufer drei Stände, an denen Schausteller André Voss Essen und Getränke verkauft.

Freizeit in Wolfsburg Drei mobile Stände am Allersee ergänzen kulinarisches Angebot

Ab Samstag, 31. Juli, wird ein mobiles Speisen- und Getränkeangebot am Allersee die gastronomische Angebotsvielfalt im Allerpark temporär ergänzen. Damit setzt die WMG, wie sie in einer Mitteilung schreibt, in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg den politischen Eilantrag nach der zwischenzeitlichen erfolgten Ausschreibung um.

Insgesamt drei Stände stehen bis zum 30. September täglich am Nordufer des Allersees zwischen dem Courtyard by Marriott Hotel und dem Kolumbianischen Pavillon, nahe den roten Sanitäranlagen, „Mit der Erweiterung des gastronomischen Angebotes gewinnt der Allerpark für die Besucher im Sommer zusätzlich an Angebotsvielfalt und Attraktivität“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann in der Mitteilung.

Stände haben ab 10 beziehungsweise 14 Uhr geschlossen

Bei der Ausschreibung setzte sich der Wolfsburger Schausteller André Voss als Betreiber durch. „Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Geschäfte im Allerpark aufbauen darf. An unseren Ständen bieten wir süße und herzhafte Speisen sowie unterschiedliche Getränke.“ Die Stände haben unter der Woche ab 14 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter sind sie geschlossen.

red

