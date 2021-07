Wolfsburg. Die sieben- bis zwölfjährigen Kinder hatten auf einem Gehweg an der Eichendorffstraße gespielt. Plötzlich kam der Mann bedrohlich auf sie zu.

Polizei Wolfsburg Betrunkener Mann bedroht in Wolfsburg Kinder

Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr hat ein betrunkener 31-jähriger Wolfsburger fünf Kinder und eine 39-jährige Frau mit der Gewichtsscheibe einer Hantel bedroht. Die sieben- bis zwölfjährigen Kinder hatten auf einem Gehweg an der Eichendorffstraße gespielt. Plötzlich sei der Wolfsburger mit dem Gewicht einer Hantelstange bedrohlich auf die Kinder zugekommen, wie die Polizei mitteilt. Er habe geschrien, dass die Kinder sich „verpissen“ sollten und er sie „plattmachen“ wolle.

Ein Alcotest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,23 Promille

Eine 39-jährige Frau, die bei den Kindern war, und die Kinder hätten Angst bekommen und den Mann aufgefordert zu gehen. Zeitgleich verständigte die Frau die Polizei. Als sie dies tat, habe sich der Mann entfernt. Den kurze Zeit später eintreffenden Polizisten konnte ein Zeuge die Wohnung des Mannes zeigen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von 2,23 Promille. Der Wolfsburger wurde in Gewahrsam genommen und eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Motorradfahrer wird bei Unfall auf der Schillerstraße verletzt

Ein 41-jähriger Motorrad-Fahrer aus Wolfsburg wurde am Montag gegen 14.25 Uhr bei einem Unfall auf der Schillerstraße verletzt, als er mit einem abbiegenden Audi zusammenstieß. Der 51-jährige Autofahrer sei entgegen der Beschilderung abgebogen und habe den Wolfsburger übersehen, heißt es seitens der Polizei. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Motorrad-Fahrer die Schillerstraße in Richtung Goethestraße. Der auf der Schillerstraße in Richtung Kleiststraße fahrende Audi-Fahrer bog in Höhe des Kaufhofrondells nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 41-Jährigen. Der Motorrad-Fahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich. Zeugen sollen sich unter (05361) 4646-0 melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de