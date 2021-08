Detmerode. Das Familienfest in Detmerode soll in diesem Jahr Aktionen für alle Generationen bieten. Abends tritt Schlager-Star Bernhard Brink auf.

Bernhard Brink – hier beim Volksfest der Vorsfelder Kyffhäuser 2019, soll in Detmerode auftreten.

Es steigt am 10. September

Es steigt am 10. September Familienfest in Detmerode – und abends singt Bernhard Brink

Der Bürgerverein Detmerode plant ein neues Familienfest – und Stargast am Abend soll Bernhard Brink sein. Stattfinden soll das Fest am Freitag, 10. September. „Nachdem Bastian Michel mit seinem Team die letzten Jahre das Familienfest ohne fremde Hilfe ausrichtete, gründete er im Sommer letzten Jahres den neuen Bürgerverein Detmerode“, heißt es in einer Mitteilung.

Viele Vereine machen mit beim Familienfest und auch Kaufleute

Und das Team des Bürgervereins habe viel vor. Neben den Vereinen Detmerodes und der Stadt würden diesmal nahezu alle Kaufleute mitmachen. Wie das möglich ist? „In diesem Jahr findet das Fest nicht im Bürgerpark, sondern vom Bürgerpark bis hin zum Sparkassen-Platz durch das gesamte Einkaufszentrum statt“, teilt Michel mit. Das schaffe auch mehr Raum. Ein wichtiger Punkt für das Hygienekonzept, so Michel weiter.

Auf dem Marktplatz soll am Abend Bernhard Brink auftreten

Das Bühnenprogramm finde auf dem Marktplatz statt. „Dort wird die Kinderbuch-Autorin Jana Hilger lesen. Wir hoffen auf viele Kinder“, heißt es in der Mitteilung weiter. Vereinsvorführungen, der Besuch von Minnie und Micky Maus, eine mobile Kinderdisko und der Auftritt von Sabrin („The Voice Kids“) runden das Familienprogramm demnach ab. „Wir versuchen, alle zu erreichen. Daher gibt es für Senioren eine Kaffeetafel und dann auch ein Abendprogramm“, sagt Anna Deike, stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins.

Abends tritt „Stürmer DeLuxe“ als Vorband auf, dann Bernhard Brink. Tickets kosten 5 Euro. Zu bestellen per Mail an rvorstand.bv-detmerode@web.de Derzeit plane der Bürgerverein mit 200 Gästen – Zugang erhalten nur zweifach Geimpfte, Getestete oder Genesene.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de