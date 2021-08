Die Wolfsburger Polizei zog am Freitag einen Treckerfahrer aus dem Verkehr, der mit einem überladenen Gespann unterwegs war.

Gefährliches Gespann Treckerfahrer reißt in Wolfsburg Äste von den Bäumen

Einen überladenen Anhänger bewegte am Freitagnachmittag ein 39-Jähriger mit einem Traktor über die Straßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei ihr das landwirtschaftliche Gespann gemeldet worden, das auf der L 290 in Richtung Neindorf unterwegs war.

Äste fallen vor nachfolgende Fahrzeuge

Wegen seiner Höhe würde es Äste von den Bäumen reißen, die vor folgende Fahrzeuge fallen und diese zum Ausweichen zwingen würden. Die Polizei konnte das Gespann in Neindorf stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Hierbei sei festgestellt worden, dass der mit Heu beladene Anhänger zu hoch beladen war. Weiterhin sei der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Anderer Fahrer setzt Transport nach Umladen fort

Die Weiterfahrt wurden dem Fahrzeugführer untersagt. Nach dem Umladen des überschüssigen Heus auf ein anderes Gespann konnte die Fahrt mit einem anderen Fahrer fortgesetzt werden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

