Wegen der Pandemie: Virtueller Hexad-Wolfsburg-Marathon

Neu ist in diesem Jahr, dass sich Vereine, Schulen, Gruppen und Familien auch per Sammelanmeldung über die Homepage anmelden können.

„Nachdem es die klassische Hexad-Wolfsburg-Marathon-Auflage auch im Jahr 2021 leider nicht geben kann, möchten wir den vielen Sportlerinnen und Sportlern dennoch etwas Hexad-Wolfsburg- Marathon-Feeling geben und bieten daher erneut eine virtuelle Version an“, zeigt Stephan Ehlers vom veranstaltenden VfL Wolfsburg das Selbstverständnis der Schaffung einer Alternative nach der erneuten Absage des eigentlichen Hexad-Wolfsburg-Marathon. Im Jahr 2020 haben mehr als 400 Läufer und Läuferinnen von der Möglichkeit der virtuellen Teilnahme Gebrauch gemacht, wie das Organisationsteam mitteilt. In diesem Jahr sollen es noch ein paar mehr werden, so der Wunsch der Veranstalter. Getreu dem Motto „Jeder für sich und doch zusammen!“

Sportler haben eine komplette Woche Zeit zu laufen

Die virtuelle Version des Laufs in diesem Jahr startet beginnend mit dem eigentlichen Termin des Marathons, dem 5. September, und endet eine Woche später am 12. September 2021. Sportler haben also erneut eine komplette Woche Zeit zu laufen. Grundlage bilden auch 2021 wieder die bekannten Strecken Hexad-Marathon, AudiBKK-Halbmarathon, K-Bau10km, HexImmo-5km und United-Kids-Foundations-Lauf (1 Kilometer). Letzterer wird im Gegensatz zum Original aber auch für erwachsene Teilnehmer geöffnet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Onlineanmeldung endet am 12. September

Die Onlineanmeldung ist bereits geöffnet und endet am 12. September um 14 Uhr. Im Rahmen des Anmeldeprozesses muss sich für eine Strecke entschieden werden. Diese wird dann auf selbst festgelegten Strecken gelaufen. Gerne also auch auf der eigenen Trainingsrunde oder sogar im Urlaubsort. Die eigene Startzeit kann jede/jeder so wählen, wie es in der Marathon-Woche am besten passt. Wichtig ist zu wissen, dass die Läufe nur dann zählen, wenn sie zwischen dem 5. September und 12. September stattgefunden haben, hochgeladen wurden und der gemeldeten Distanz entsprechen. Einen entsprechenden Link zum Hochladen der Ergebnisse bekommen die Teilnehmer im Rahmen des Anmeldeprozesses von Mikatiming zur Verfügung gestellt. Benötigt werden lediglich eine GPS-Uhr oder ein Smartphone zum Aufzeichnen des Ergebnisses.

Die Startgebühr beträgt 5 Euro pro Distanz

Die Startgebühr ist mit 5 Euro pro Distanz auf dem Niveau des Vorjahresgehalten worden. Optional kann eine Finishermedaille dazu gebucht werden: eine Erinnerung an einen besonderen Lauf in einem Jahr, in dem unsere Welt durch die Pandemie auf den Kopf gestellt wurde.

Neu ist in diesem Jahr, dass sich Vereine, Schulen, Gruppen und Familien auch per Sammelanmeldung über die Homepage anmelden können. Für einen besonderen Anreiz sorgen in diesem Jahr diverse Sonderwertungen. Neben der klassischen Abbildung der Ergebnisse aller Strecken gibt es einige Motivationen, dem virtuellen Ruf nach Wolfsburg zu folgen. Analog zum eigentlichen Event wird es über die 1-Kilometer-Strecke eine Auswertung nach den teilnehmerstärksten Schulen geben.

Die virtuelle Ausgabe soll kein Ersatz für den eigentlichen Marathon sein

Besonderes Highlight ist in diesem Zusammenhang, dass das Startgeld der ersten 200 gemeldeten Kinder der Klassen 1 bis 4 (6 bis 10 Jahre) von der Volksbank eG BraWo übernommen wird. „Darauf sind wir besonders stolz und dankbar, gibt es doch auch den Kindern aus sozial schwachen Familien die Möglichkeit, etwas Abwechslung in der schweren Corona-Zeit zu bekommen“, freut sich Stephan Ehlers. Hinzu kommt eine Auswertung der teilnehmerstärksten Vereine sowie der Läufer, denen es gelingt, in der Veranstaltungswoche alle Strecken zu absolvieren. Alle Sonderwertungen werden mit Preisen ausgezeichnet, die den Siegern anschließend zur Verfügung gestellt werden.

Die virtuelle Ausgabe 2021 soll kein Ersatz für den eigentlichen Hexad-Wolfsburg-Marathon sein. Sie soll aber Laufbegeisterten die Möglichkeit geben, auch gemeinsam, gemäß der Coronaregeln, am jeweiligen Laufort, Erlebnisse zu sammeln und vielleicht ein klitzekleines bisschen Wettkampfatmosphäre zu schaffen.

Alle Infos und die Onlineanmeldung sind im Internet zu finden: www.wob-marathon.de/virtuell-2021/Onlineanmeldung: www.wob-marathon.de/anmelden-virtuell-2021/.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de