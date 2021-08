Schockanruf – Wolfsburger wimmeln Betrüger am Telefon ab

Ein älteres Ehepaar erhielt am Dienstag gegen 16 Uhr einen Telefonanruf. Das teilt die Polizei mit. Der über 80 Jahre alte Ehemann nahm das Telefonat entgegen: Am anderen Ende behauptete eine ihm unbekannte Stimme, dass seine Enkeltochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse er eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro hinterlegen, damit seine Enkelin freikäme.

Polizeisprecher Thomas Figge: „Die ältere Dame hat richtig reagiert und sich nicht emotional überrumpeln lassen“

Während der ältere Herr schockiert war, erkannte seine gleichaltrige Ehefrau die Situation, beendete das Telefonat und informierte umgehend ihre Kinder und die Polizei. Polizeisprecher Thomas Figge: „Die ältere Dame hat richtig reagiert und sich nicht emotional überrumpeln lassen. Danach hat sie sich sofort mit Angehörigen in Verbindung gesetzt, um den Anruf zu hinterfragen.“

Eine weitere Masche: Ein Angehöriger sei an Corona erkrankt und brauche ein Medikament, das nur für einen fünfstelligen Geldbetrag zu besorgen sei

Immer wieder kam es in jüngster Vergangenheit zu sogenannten Schockanrufen, in denen Unbekannte behaupten, ein naher Angehöriger hätte einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten oder gar Getöteten verursacht und der Angerufene solle einen hohen Geldbetrag als Kaution hinterlegen. In anderen Fällen schrecken die Unbekannten auch vor anderen geschmacklosen Varianten nicht zurück. Beispielsweise sei ein naher Angehöriger an Corona erkrankt, liege auf der Intensivstation und bräuchte ein Medikament, das nur für einen fünfstelligen Geldbetrag im nahen Ausland zu besorgen sei.

Alle diese Fälle sind frei erfunden und sollen die überwiegend älteren angerufenen Menschen in Angst und Schrecken versetzen, um in dieser Schockstarre den Senior oder die Seniorin zur Herausgabe von möglichst viel Bargeld zu bewegen.

„Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, nicht nur am Telefon! Geben Sie keine Informationen über Vermögensverhältnisse preis, beenden Sie umgehend Telefonate, in denen man Sie um Geldzahlungen bittet oder dazu auffordert. Informieren Sie umgehend nahe Angehörige und sofort die Polizei!“, sagt Thomas Figge.

