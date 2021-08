Unglück in den Niederlanden VW ID.3 fängt in Groningen nach Ladevorgang Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Samstag in der niederländischen Stadt Groningen ein VW ID.3 Feuer gefangen. Die Flammen an dem Elektroauto schossen nach Angaben mehrerer Medien meterhoch.

Anwohner hätten mindestens fünf Explosionen gehört, hieß es. Verletzte gab es bei dem Unglück nicht. Das Auto brannte jedoch komplett aus.

Besitzerin und Kind saßen bereits im Wagen

Die Besitzerin des Wagens wollte gerade losfahren, auch ihr dreijähriges Kind saß bereits im Wagen. Da bemerkte sie Rauch aufsteigen und entfernte sich vom Elektroauto. Wenige Sekunden später stand der Wagen in Flammen. Wie die Frau dem Sender „RTV Noord“ mitteilte, schloss sie den Wagen am Vorabend an eine Ladestation an. Als sie den Stecker wieder zog, kam es zu dem Unglück.

