Polizei in Wolfsburg Alkohol und ohne Fahrerlaubnis – Mann verunglückt in Wolfsburg

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer und einem total zerstörten VW Golf Variant ereignete sich am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 1 bei Almke. Laut Mitteilung der Polizei fuhr gegen 22 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Braunschweig mit seinem VW Golf Variant auf der Kreisstraße 1 von Neindorf nach Almke. „Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol- und Medikamentenbeeinflussung kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab“, schreibt die Polizei. Der Golf durchfuhr einen Straßengraben, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich 100 Meter entfernt auf dem Dach auf einem Feldstück liegen.

Die Feuerwehr befreit den 29-Jährigen mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug

Ein Landwirt bemerkte das Fahrzeug und den darin eingeklemmten und schwer verletzten 29-Jährigen. Er alarmierte die Rettungskräfte, die wenige Minuten später vor Ort waren und den 29-Jährigen medizinisch versorgten und mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreiten. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus: Die Kennzeichen an dem Golf sind als gestohlen im polizeilichen Fahndungssystem verzeichnet. Der Golf ist nicht zugelassen, und der Braunschweiger verfügt über keine Fahrerlaubnis. Die Blutergebnisse des Alkohol- und Drogentests stehen noch aus – der Mann stand deutlich unter dem Einfluss beider Rauschmittel.

Radfahrer angefahren – Autofahrer flüchtet

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Unfallflucht, der sich am Sonntagabend, 22. August, zwischen 19.40 und 20 Uhr zugetragen hat. Da einer der Unfallbeteiligten schwer verletzt im Klinikum liegt, kam der Sachverhalt erst am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 48-jähriger Radfahrer am Sonntagabend den Herzbergweg in Richtung Salzwedeler Straße und querte an der dortigen Ampel die Fahrbahn in Richtung Mörse. Hier wurde er von einem Fahrzeug angefahren, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Passanten fanden den Verletzten, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Wolfsburger wurde ins Klinikum gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend darum, dass sich die Passanten und weitere Zeugen bei der Polizei in der Heßlinger Straße melden: (05361) 4646-0.

Müllcontainer geraten in Detmerode in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Freitagmorgen um kurz nach Mitternacht mehrere Müllcontainer auf einem Stellplatz in der Konrad-Adenauer-Allee in Brand. Drei Zeugen hatten gegen 0.53 Uhr Feuerschein an der Ecke Konrad-Adenauer-Allee/Theodor-Heuss-Straße entdeck und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer waren wenige Minuten später vor Ort und löschten die Flammen, wie die Polizei mitteilt.

Insgesamt waren ein Papiercontainer und zwei Biotonnen den Flammen zum Opfer gefallen und völlig zerstört worden. Die Stellplatzverkleidung wurde ebenfalls beschädigt. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen. Von daher suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 0 Uhr und 0.53 Uhr beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zur Brandursache geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße: (05361) 4646-0.

Diebe brechen in Gemeindehaus in Neindorf ein

Unbekannte sind am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 und 17.06 Uhr in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Neindorf in der Kirchstraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, teilt die Polizei mit. Die Täter hatten die Hintertür des Gemeindehauses gewaltsam geöffnet. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Vorsfelde: (05363) 809700.

red

