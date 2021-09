Wolfsburg nimmt erste Familien aus Afghanistan auf

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat im letzten Jahr den Beitritt zum Bündnis „Sichere Häfen“ beschlossen und sich damit dem Ziel verpflichtet, auch über die vom Land vorgegebene Quote hinaus geflüchtete Menschen aufzunehmen. Die Stadt Wolfsburg hat daher der Landesaufnahmebehörde angeboten, kurzfristig bis zu 150 Ortskräfte aus Afghanistan und weitere schutzbedürftige Personen aufzunehmen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die ersten neun Ortskräfte und ihre Familien, insgesamt 48 Personen, seien in dieser Woche angekündigt worden und bereits aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Wolfsburg eingetroffen.

Oberbürgermeister Mohrs: „Es ist für uns aus humanitären Gründen selbstverständlich“

„Weil es für uns aus humanitären Gründen selbstverständlich ist, nehmen wir weitere Menschen in unseren bestehenden Unterkünften auf. Wir müssen weiterhin davon ausgehen, dass den Familien weitere Ortskräfte aus Afghanistan folgen werden und bieten dafür beispielsweise Dolmetscher und soziale Betreuung, um ein Ankommen in Wolfsburg zu erleichtern. Unsere aktive Flüchtlingshilfe ist ebenfalls eingebunden, um ihren Erfahrungsschatz einbringen zu können“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Stadträtin Monika Müller: „Wir wollen den Familien eine rasche Integration ermöglichen“

„Die Stadt Wolfsburg möchte den Familien eine rasche Integration ermöglichen, alle beteiligten Stellen und Institutionen werden eng zusammenarbeiten, damit ein möglichst früher Übergang in den freien Wohnungsmarkt sowie in den Arbeitsmarkt erfolgen kann. Vor allem werden schon bald größere Wohnungen benötigt, um die Familien möglichst bald aus der Flüchtlingsunterkunft in normaler Wohnumgebung zu integrieren, selbstverständlich werden sie dabei weiterhin betreut und begleitet“, sagt Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum, Sport.

In Wolfsburg gibt es sechs Unterkünfte für die Unterbringung von Asylantragstellenden

Derzeit sind in Wolfsburg nach Angaben der Stadt sechs Unterkünfte für die Unterbringung von Asylantragstellenden, die durch die Landesaufnahmebehörde zugewiesen werden, in Betrieb. Diese befinden sich in der Hafenstraße in Fallersleben, der Suhler Straße in Westhagen, der Dieselstraße in Reislingen, der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode, im Heinrichwinkel sowie im Drömlingstadion in Vorsfelde.

red

