Wolfsburger Impfzentrum übergibt Materialien an DRK-Kitas

In Niedersachsen beginnt der Rückbau der Impfzentren – und auch das Wolfsburger Impfzentrum im Congress-Park schließt seine Tore nach dem 24. September. Das Land hat den Kommunen innerhalb des Rückbaus ermöglicht, erste Materialien weiterzugeben, wie die Stadt mitteilt.

In Wolfsburg werden daher unter anderem Bürostühle, Schränke, Uhren, aber auch Fieberthermometer an die Kindertagesstätten des DRK weitergegeben. „Alle Kitas leisten seit Beginn der Pandemie herausragende Arbeit“, unterstreicht Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Ich danke aber auch den Mitarbeitenden des Impfzentrums, die in Wochenendschichten das Kita- und Lehrpersonal geimpft haben.“ Thorsten Rückert, Vorstand des DRK-Kreisverbands Wolfsburg, ergänzt: „Ich danke dem Impfzentrum für seine Arbeit in der Pandemie und natürlich auch für die Materialien, die wir in unseren Kitas gut gebrauchen können.“

