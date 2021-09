Falsche Handwerker geben sich als Wasserwerker aus

Im Stadtteil Wohltberg haben falsche Handwerker zugeschlagen. Angeblich im Auftrag der Wasserwerke unterwegs, gelangten sie in die Wohnung eines 75-jährigen Wolfsburgers und entwendeten 300 Euro aus dessen Geldbörse. Die Polizei rät wegen einiger Vorfälle dieser Art in letzter Zeit zu erhöhter Wachsamkeit.

Zur Mittagszeit hatte es bei dem älteren Herrn an der Tür geklingelt. Als er öffnete, stellte sich ein Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Es seien dringende Arbeiten an der Leitung erforderlich und dazu müsse in der Wohnung das Wasser abgestellt werden. Gemeinsam gingen die Männer in die Küche und das Badezimmer, um dort das Wasser laufen zu lassen, so die Schilderung der Polizei.

300 Euro aus der Brieftasche fehlten

Im Badezimmer bekam der Rentner den Eindruck, dass der angebliche Handwerker ihm den Weg aus dem Bad verstellen wollte. Nun bekam der 75-Jährige plötzlich den Gedanken, dass es sich um eine Falle handeln könnte und zwängte sich an dem Mann vorbei. Daraufhin verließ der Fremde schnell die Wohnung.

Der Rentner schaute sofort nach, ob etwas fehlte. Dabei stellte er fest, dass aus seiner Brieftasche 300 Euro gestohlen worden waren, vermutlich von einem zweiten Mann. Der falsche Handwerker war etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hatte eine stämmige Figur, bräunliche Haare und trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose sowie eine dunkle Schirmmütze.

Unfall auf der Landesstraße 290

Am Mittwochnachmittag nahm ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer einer 23-jährigen Golf-Fahrerin aus Brome auf der Landesstraße 290, zwischen Wendschott und Brechtorf, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die junge Frau stark ab und wich nach links aus. Dabei stieß sie gegen eine Verkehrsinsel, woraufhin der linke Vorderreifen platzte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

