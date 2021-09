Wolfsburger Polizist fängt in der Freizeit einen Ladendieb

Der Polizist hatte keinen Dienst, war aber trotzdem zur Stelle, als er gebraucht wurde. Am Samstagnachmittag wurde in der Wolfsburger Innenstadt ein 36 Jahre alter Ladendieb durch einen Polizisten gestellt, der sich in seiner Freizeit zufällig in der Nähe befand.

Der Hauptkommissar erkannte die Situation sofort, als der Übeltäter nach einem Diebstahl in einem Supermarkt einer Einkaufsgalerie von einem Ladendetektiv verfolgt wurde. Der Beamte schnappte sich den Wolfsburger auf dem Maximilian-Kolbe-Weg und hielt ihn fest, bis eine Funkstreife eintraf.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 36-Jährige zuvor im Markt – von Mitarbeitern beobachtet – gleich 35 Dosen mit Softgetränken in zwei Taschen gesteckt hatte. Danach wollte er den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als Detektive den Wolfsburger ansprachen, ließ dieser seine Beute im Wert von rund 50 Euro fallen und flüchtete. Nun muss sich der 36-Jährige strafrechtlich verantworten – weil ein Polizist in seiner Freizeit gut aufpasste.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de